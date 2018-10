Reddito e quota 100 in primavera

(Fotogramma/Ipa)

Reddito di cittadinanza e quota 100, due delle principali misure della manovra, non scatteranno a gennaio 2019 ma in primavera. ''La nostra intenzione è cercare di partire con il reddito di cittadinanza e la quota 100 dopo il primo trimestre'' del prossimo anno, ha annunciato il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato, Stefano Patuanelli. Parlando con i giornalisti il senatore pentastellato ha spiegato: ''Io ritengo che in primavera possano partire sia la riforma della Fornero che il reddito di cittadinanza. Pensiamo che ci vorranno tre mesi per la questione dei centro per l'impiego, forse un mese in più''.

Intanto, dopo il via libero di Camera e Senato alla risoluzione della maggioranza alla Nota di aggiornamento al Def, il vicepremier Luigi Di Maio ha assicurato che "la settimana prossima -lunedì- il Cdm approverà la legge bilancio che verrà poi inviata a Bruxelles e approvata dal Parlamento". E sul reddito di cittadinanza ha aggiunto: "è stato fatto terrorismo mediatico, purtroppo i media la stanno raccontando così male che neanche all'estero capiscono di cosa si tratta". La misura voluta dal M5S, ha spiegato "ci avvicina all'Europa, è una misura espansiva che salva la vita e la dignità delle persone, che le aiuta a trovare lavoro e fa circolare denaro che finirà anche nelle tasche dei commercianti e degli artigiani. Funziona in tutta Europa e funzionerà anche in Italia".