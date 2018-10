Bnl: con MyBiz il finanziamento alle Pmi arriva online

(Fotogramma/IPA)

"MyBiz nasce all’interno del piano di sviluppo dell’innovazione digitale di Bnp Paribas e di Bnl Italia. E’ un’app rivolta alle piccole e medie imprese già clienti di Bnl che consente loro di svolgere sia funzioni di daily banking ma, elemento più innovativo per il settore bancario, contiene anche una parte creditizia. Infatti l'imprenditore non solo può visualizzare la situazione creditizia sul proprio smartphone ma anche chiedere un finanziamento completamente online24 ore su 24, con la massima comodità". Così Marcello Ciulla, referente dell’offerta digitale Small Business per Bnl, evidenzia – a margine del Maker Faire in corso a Roma – la novità dell’app MyBiz lanciata per le pmi.

"In questa attività – aggiunge – il cliente può essere supportato dall’assistenza di Bnl in varie forme, dalla chat alle mail e via telefono, ma in qualsiasi momento, in un percorso misto fra digitale e fisico, può rivolgersi in agenzia. Insomma si può iniziare digitalmente e completare fisicamente, o viceversa". Ciulla ricorda che "il credito che concediamo attraverso la app è sia a breve termine che a medio-lungo termine: si va a fino a 30 mila euro in 12 -18 mesi per il breve termine e fino a 59 mila in 60 mesi per il medio lungo termine".

Il manager di Bnl sottolinea come MyBiz "che è stata lanciata da pochissimi mesi, sta riscontrando grande interesse da parte della nostra clientela, come ci mostra il feedback che riceviamo". Frutto anche, spiega, "del modo in cui noi progettiamo le app, coinvolgendo costantemente il cliente, in un’ ottica customer-centric. Nella fase di progettazione realizziamo prototipi e compiamo test di usabilità per verificare la chiarezza delle funzionalità e controllare che quello che stiamo realizzando poi corrisponda effettivamente alle sue esigenze".

Ciulla ricorda come MyBiz è un’app che si inserisce nel quadro di una strategia di Bnp Paribas e Bnl di sviluppo fino al 2020 di soluzioni e servizi innovativi nel mondo digitale: "un piano che punta a innovare digitalmente il modo di fare banca e a mettere a disposizione dei propri clienti servizi nuovi e innovativi che corrispondano alle loro esigenze".