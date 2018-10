Oettinger: "Manovra incompatibile con impegni Ue"

(Fotogramma/Ipa)

"E' stato confermato che la manovra dell'Italia per il 2019 non è compatibile con gli impegni che esistono nell'Unione Europea". Così il commissario al Bilancio Ue, Günther Oettinger, nell'edizione online di Der Spiegel. La lettera del commissario agli Affari economici e monetari Pierre Moscovici verrà recapitata a Roma domani o venerdì, in occasione della sua missione in Italia.

Oettinger è intervenuto poi su Twitter per precisare il senso delle sue dichiarazioni: "E' mia opinione personale che, sulla base delle cifre, probabilmente dovremo chiedere all'Italia di correggere la bozza di bilancio. Non ho detto che c'è una decisione della Commissione sull'Italia, né che una lettera con una bocciatura verrà inviata" a Roma "questo giovedì o venerdì".

L'Italia, sottolinea Der Spiegel, ha fornito la documentazione a Bruxelles nella serata di lunedì, "all'ultimo minuto". La Commissione, che pure avrebbe due settimane per elaborare una risposta, sta procedendo a ritmo serrato. La lettera di Moscovici, evidenzia il magazine, non conterrà nessuna controproposta ma si limiterà a segnalare gli elementi della manovra che non rispettano i parametri.