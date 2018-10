Salvini: "Moody's? Non abbiamo paura"

(Fotogramma)

"Il governo andrà avanti nonostante le agenzie di rating e i commissari europei e qualche incomprensione interna, faccio esercizio di yoga per superarla e la supereremo". Questo il commento del vicepremier Matteo Salvini, a margine del Forum Coldiretti a Cernobbio, sul declassamento dell'Italia da parte dell'agenzia Usa Moody's. "Siamo qui per rispondere ai problemi degli italiani - ha detto - non per far saltare i governi né per impaurirci dai giudizi delle agenzie di rating che in passato hanno clamorosamente dimostrato di fallire i loro giudizi come falliranno questa volta. E' una buona manovra e andremo fino in fondo".

"L'Italia - ha continuato Salvini - è un paese solido, l'outlook è stabile, mi dicono gli esperti che l'importante è che outlook fosse stabile. E' un ottimo avvicinamento al derby avere un outlook stabile".