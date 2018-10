Spread in salita, Milano chiude in rosso

Le Borse europee chiudono in calo con Milano che cede lo 0,86% dopo che l'Ue ha 'bocciato' la manovra economica del governo. Lo spread tra Btp e Bund sale a 318 punti. Maglia nera per Francoforte che perde oltre il 2%; perdono oltre un punto Parigi e Londra. A Piazza Affari peggior performance per Saipem che lascia sul terreno il 4,95%, in rosso anche Moncler e Tenaris. Contrastato il comparto bancario. Maglia rosa per Luxottica che guadagna il 3%, in rialzo anche Mediaset e Fca +1,27%.