Spunta il prelievo sulla pensione

In arrivo un nuovo prelievo sulle pensioni d'oro. Accantonata l'idea del ricalcolo con il metodo contributivo, l'esecutivo giallo-verde, come già anticipato in diverse occasioni, starebbe pensando di introdurre un contributo di solidarietà sugli assegni pensionistici che superano i 4.500 euro. Il taglio, come già sperimentato in passato, dovrebbe colpire in maniera progressiva e dovrebbe essere modulato su diversi scaglioni, anche a seconda dell'età di accesso alla pensione, tutti ancora da definire. La misura infatti, ha ammesso ieri la capogruppo della Lega in commissione Lavoro della Camera, Laura Murelli, "non è stata messa a punto e arriverà nel corso dell'esame della manovra alla Camera, come emendamento alla legge di Bilancio".