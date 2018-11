Stress test, promosse le banche italiane

(Fotogramma)

Le banche italiane Unicredit, Banco Bpm, Ubi banca e Intesa Sanpaolo, sono state promosse dall'Eba, l'Autorità bancaria europea. Il coefficiente patrimoniale Cet1 delle quattro banche italiane incluse negli stress test vede una "riduzione media ponderata nello scenario avverso pari a 3,9 punti percentuali su base fully loaded, un risultato in linea con quello medio del complesso delle banche" del Sistema unico di vigilanza e del campione preso in considerazione dall'Eba, scrive la Banca d'Italia in una nota. "Nel complesso - spiegano da via Nazionale - le banche europee hanno mostrato una buona capacità di tenuta a fronte delle condizioni di stress ipotizzate nello scenario avverso. I risultati confermano il generale rafforzamento della solidità del sistema bancario europeo".

Mario Quagliariello, direttore del dipartimento Economic Analysis and Statistics dell'Eba, sottolinea che "il risultato dello stress test mostra che gli sforzi delle banche per costruire la propria base di capitale negli ultimi anni hanno contribuito a rafforzare la loro capacità di resistenza agli shock gravi".

Nell'eventualità di uno scenario avverso al 2020, le banche europee sottoposte agli stress test ne uscirebbero con una media del coefficiente patrimoniale Cet1 al 10,1%. Nessuno degli istituti sottoposti all'esame è risultato inferiore al 5,5%, percentuale del coefficiente considerata il minimo indicatore per un buono stato di salute.

Nel dettaglio, nello scenario avverso degli stress test Eba, Unicredit registra nel 2020 un cet1 ratio al 9,34%, 346 punti base in meno rispetto al Cet1 ratio transitional a fine dicembre 2017; Banco Bpm un Cet1 ratio all'8,47%; Ubi banca un Cet1 all'8,32%; il coefficiente patrimoniale Cet1 di Intesa Sanpaolo è pari al 10,40%. Nello scenario base il dato è invece pari al 13,04%.

Le riserve di capitale delle banche, scrive la Bce che ha chiuso gli stress test su 33 banche vigilate, sono "in media più elevate, malgrado la maggiore riduzione di capitale in uno scenario avverso più grave di quello ipotizzato nella prova di stress del 2016". "Il coefficiente di Cet1 finale medio nello scenario avverso aumenta al 9,9%, dall'8,8% del 2016". Ma "nello scenario avverso la riduzione del coefficiente di Cet1 medio sale a 3,8 punti percentuali, dai 3,3 punti del 2016". La maggiore riduzione di capitale, spiega la Bce, deriva "non solo da uno scenario economico più grave, ma anche dall'introduzione del principio internazionale di rendicontazione finanziaria IFRS 9. Il nuovo principio contabile prevede che gli accantonamenti a copertura delle perdite attese sui crediti che hanno subito una riduzione di valore siano effettuati prima nel ciclo del credito.Il maggiore impatto dello scenario è stato inoltre dovuto alle modifiche della metodologia della prova di stress". Un aspetto positivo è costituito dal "miglioramento della qualità degli attivi di cui hanno beneficiato le banche per aver ridotto le proprie consistenze di crediti deteriorati".

La Bce ha messo, infine, l'accento sul fatto che "l'elevata capacità di tenuta complessiva, raggiunta dal sistema bancario dell'area dell'euro, non dovrebbe tuttavia distogliere dalle sfide restanti e dalla necessità di impegno ulteriore nell'affrontare il tema dei modelli imprenditoriali e i problemi ereditati dal passato". "La Bce", assicurano, "seguirà con particolare attenzione gli sviluppi in questi ambiti".