Borsa, Milano chiude in leggero calo

La Borsa di Milano non riesce a capitalizzare il rialzo della seconda fase della seduta e chiude in leggero calo. Il Ftse Mib perde lo 0,07% e lo spread torna in area 300 punti base, le altre piazze europee sono spente e poco mosse. Gli occhi dei mercati sono puntati agli Stati Uniti e a Wall Street, dove si tengono le elezioni di midterm. In attesa dell’esito del voto, che si saprà solo domattina, gli indici americani sono positivi.