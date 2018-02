Benessere green al Natural Expo

Il mondo del benessere 'green' per corpo, anima e mente sarà protagonista dal 16 al 18 febbraio alla Fiera di Forlì con la 13esima edizione di Natural Expo, manifestazione organizzata da Romagna Fiere. Un 'cuore verde' che batte grazie al contributo di centri benessere, scuole olistiche e circa 200 espositori specializzati provenienti da tutta Italia e dall’estero che presenteranno trattamenti e metteranno in vendita prodotti innovativi ed ecologici in un grande mercato dedicato al naturale.

Quattro i settori espositivi nei quali si articola Natural Expo: 'Vita e Casa' propone arredamento, creazioni frutto di riciclo e riuso, accessori ecologici e feng shui, aziende specializzate in energie alternative e rinnovabili; 'Cuore Vegan' porta in fiera ristorazione vegana, corsi di cucina, editoria specializzata e consulenti del settore; 'Ritorno alle Origini' si concentra su alimentazione bio e senza glutine, abbigliamento etico ed etnico, artigianato creativo, mercato di prodotti equo-solidali e a km 0: 'Eco-Bio Beauty Fashion' presenterà dietologi, massaggi, cosmesi naturale e biologica certificata, prodotti per l’igiene del corpo, fitoterapici e omeopatici, fragranze per ambienti, infusi, creme solari e profumi.

In due Sale Conferenze (Open Space e Sala Europa) per tutte le tre giornate si terranno momenti formativi e di sensibilizzazione a partecipazione gratuita: un cartellone di ben 28 conferenze tenute da ricercatori, scrittori, operatori olistici e counselor professionisti.

Natural Expo è anche un grande 'salotto olistico' dove trovare operatori qualificati disponibili per consulti personali, trattamenti e massaggi. Saranno presenti scuole e centri benessere e il pubblico potrà sperimentare liberamente i benefici effetti dei loro trattamenti: dal Riequilibrio energetico alla Riflessologia plantare, dalla Cristalloterapia all’Aura Soma, dal Reiki allo Shiatsu, dai Massaggi olistici sino alla Numerologia, l’Astrologia e la lettura dei Tarocchi.

I visitatori troveranno anche un’Area Yoga dove sarà possibile provare e conoscere lo yoga in tutte le sue forme con lezioni gratuite presentate da insegnanti certificati della zona, e un’Area Esperienziale dove sperimentare il potere benefico della musica e del ballo con esibizioni e free class di Zumba, Entolistic, Fit All Dance, Biodanza e Mamma Dance.

Per alimentare i sensi, all’ingresso dei padiglioni espositivi verrà allestita una mostra di mosaici dal titolo 'Simboli' composta da diverse opere di Claudio Brunelli, mosaicista, scultore e operatore olistico. A questa sarà abbinata l’esposizione di mandala 'Emozioni nel colore' di Mariagrazia Marcinnò.

Un evento speciale al NaturalExpo di Forlì sarà proposto dalla partecipazione dell'associazione Adhi e dell'Istituto Samantabhadra di Roma con la presenza dei Monaci Tibetani del Casato Tsawa del Monastero di Gaden Jangtse che realizzeranno il Mandala per la Pace Universale dal venerdì alla domenica quando, dalle 17, verrà eseguita la cerimonia per la dissoluzione del Mandala stesso e le sue sabbie verranno distribuite alle persone presenti come simbolo di buon auspicio.

Per i più piccoli, ma non solo, ci sarà Artegiocando, laboratorio libero di giochi ed emozioni senza età. Per la ristorazione, saranno presenti stand di cucina indiana e verranno proposti showcooking vegetariani, vegani e persino di cucina ayurvedica.