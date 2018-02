La Primavera per la Mobilità Dolce, al via il 21 marzo

Per chi ama pedalare, camminare, scoprire ferrovie turistiche e greenways e immergersi nei paesaggi del nostro territorio, dal 21 marzo al 21 giugno tanti gli appuntamenti in programma per la Primavera per la Mobilità Dolce 2018. E tra questi c'è la Giornata delle Ferrovie delle Meraviglie, che vedrà protagonisti antiche ferrovie e vecchi tracciati, e la Maratona Ferroviaria.

"Siamo impegnati con questi eventi per l’attuazione della legge per le ferrovie turistiche e del velorail, per quella recentissima per lo sviluppo della mobilità ciclistica sulle ciclovie turistiche nazionali e per la crescita dei cammini”, dichiara Anna Donati, portavoce della nuova Alleanza per la Mobilità Dolce (AMoDo) che ha lanciato l'iniziativa.

Occasione per il lancio della Primavera sarà il convegno di AMoDo del 23 marzo a Milano durante “Fà la cosa giusta!”, fiera sugli stili di vita sostenibili organizzata da Terre di Mezzo, che farà il punto sulla mobilità dolce e il turismo sostenibile in Italia, e dove avremo uno stand dedicato alla nuova Alleanza e alle sue iniziative.

Per gli amanti delle due ruote gli appuntamenti dell’associazione Ari Randonneur, aderente ad AMoDo, con cinque “randonnèe” nei mesi di aprile e maggio, nell’ambito della campagna “Strade da vivere”, campagna di sensibilizzazione per la sicurezza dei ciclisti sulle strade.

Per chi ama camminare, AMoDo sarà partner della decima edizione della Giornata e del Mese nazionale dei Cammini Francigeni promossa da Rete dei Cammini, in programma la prima domenica di maggio e per tutto il mese, con tanti appuntamenti in tutta la Penisola. Cosi come la Fie - Federazione Italiana Escursionismo, impegnata nella promozione di passeggiate ed escursioni lungo i sentieri.

Altra novità è rappresentata da Borghi Autentici d’Italia e “I Cammini del Buon Vino”: obiettivo è riscoprire i piccoli borghi italiani lungo le reti della mobilità dolce e la cultura dell’agroalimentare. L’Associazione degli architetti del Paesaggio guiderà tra "Giardini e Paesaggi italiani", mentre il WWF Italia nella giornata delle Oasi del 20 maggio, proporrà eventi legati alla mobilità dolce nella natura.

Nella Giornata Nazionale delle Ferrovie delle Meraviglie, protagonisti i tracciati da recuperare con i treni turistici o come greenways ciclopedonali, in grado di attrarre nuovo turismo, come avvenuto di recente per la Gemona Sacile e la Avellino Rocchetta S. Antonio. La giornata sarà animata dalla Federazione Ferrovie Turistiche e Museali, dalle proprie associate e dalla Associazione Irpina In_loco_motivi.

A giugno, per la chiusura della Primavera, la consueta Maratona Ferroviaria 2018 lungo i tracciati ferroviari di Toscana, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Un’opportunità per fare il punto con le realtà locali e per chiedere la riapertura delle ferrovie “sospese” e per promuovere la cultura del viaggio ferroviario e della mobilità dolce.

A queste iniziative già in calendario, molte altre sono in preparazione dalle 27 associazioni che formano l’Alleanza per la Mobilità Dolce (come il Touring Club Italiano, Aec, Legambiente, Italia Nostra, Federtrek, Utp Assoutenti, Associazione Greenways, AICS, Kyoto Club, Napoli Pedala, Federparchi, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Aigae, Città Slow).