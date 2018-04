Meuble Plus, l'economia circolare si fa arte

Si chiama Meuble Plus e ricostruisce un ambiente urbano completamente realizzato con imballaggi riciclati e riciclabili. E’ l’installazione realizzata dal designer franco-ungherese Yona Friedman, nell’ambito della mostra 'Smart City: Materials, Technology and People' organizzata da Material ConneXion Italia, con il supporto di Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e i consorzi per il riciclo degli imballaggi Ricrea (acciaio), Cial (alluminio), Comieco (carta e cartone), Rilegno (legno), Corepla (plastica) e CoReVe (vetro), e presentata oggi a Milano presso Superstudio Più.

L’installazione mira a riprodurre un ambiente urbano, un habitat, orientato alla sostenibilità, in cui torri e unità abitative mobili, realizzate con bottiglie, lattine, vasetti, scatole, cassette, barattoli e altri contenitori che tutti noi usiamo ogni giorno e differenziamo per l’avvio al riciclo, verranno poste in un’area arricchita da vegetazione, per creare un giardino temporaneo.

L’installazione rimarrà liberamente visitabile negli spazi esterni di Superstudio Più (via Tortona, 27 - Milano) fino al prossimo 12 maggio.

Il tema dell’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio, e più in generale dell’economia circolare, sarà anche oggetto di una tavola rotonda alla quale parteciperanno Conai e i consorzi e che si terrà, sempre all’interno degli spazi di Superstudio Più, mercoledì 18 aprile alle 17. Dal titolo 'Circular economy: a multi-scalar approach', ospiterà numerosi esperti provenienti dal mondo delle imprese, del design e della consulenza.

In 20 anni di attività di sostegno alla raccolta differenziata e di avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio operata da Conai e i consorzi, sono state avviate a riciclo 50 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio, evitando l’emissione in atmosfera di 40 milioni di tonnellate di CO2 e la costruzione di 130 nuove discariche di medie dimensioni.