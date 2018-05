Sport per il mare, in Sardegna la Rifiu-Thlon

Iniziative ambientali e sportive insieme per salvare mare e spiagge dai rifiuti, coinvolgendo volontari e sportivi, particolarmente sensibili al tema, nella difesa dell'ecosistema. Ci crede Aics (Associazione italiana Cultura e Sport) che, attraverso la propria commissione nazionale ambiente, da 5 anni porta avanti un progetto di integrazione tra sport e ambiente che si concretizza principalmente nelle competizioni Rifiu-Thlon, gare di raccolta rifiuti a premi, da realizzarsi in combinazione con eventi sportivi.

L'1, il 2 e il 3 giugno, con lo slogan 'Prima pulire e poi surfare', l'appuntamento è sulla spiaggia di Coluccia, a Porto Liscia (Santa Teresa di Gallura), ospitati dal Club Porto Liscia, storico circolo Aics presieduto da Stefano Pisciottu, uno dei più noti organizzatori di eventi windsurf in Europa, con una Rifiu-Thlon, gara del campionato nazionale Aics di windsurf acrobatico e in concomitanza con il campionato europeo della disciplina.

"Il presupposto da cui siamo partiti in Aics è che nessuno può prescindere dall'impegno in favore per l'ambiente. Ma è necessario aumentare la partecipazione delle persone che non sono già attivamente impegnate anche in piccole iniziative. E il mondo dello sport è un terreno fertile a riguardo visto che lo sportivo è, nella media, già rispettoso dell'ambiente", spiega Andrea Nesi, responsabile Ambiente di Aics.

"Realizziamo decine di Rifiu-Rhlon in giro per l'Italia da anni con crescente partecipazione e successo. Associarle ad eventi sportivi significativi ne amplifica la visibilità tra le persone e rende sempre più 'normale' occuparsi/impegnarsi per l'ambiente" continua Nesi

l'obiettivo ambientale è di ripulire la spiaggia e parte dell'entroterra con l'aiuto di atleti e turisti, per poi passare al windsurf che darà spettacolo con i migliori atleti italiani ed europei. Aics ha circa un milione di soci ed effettua costantemente sondaggi su argomenti ritenuti strategici, nei quali l'ambiente risulta sempre essere al vertice degli interessi.