Torna Voler Bene all'Italia

Torna, nel fine settimana del 2 e 3 giugno, Voler bene all’Italia, la festa dei piccoli comuni giunta alla XV edizione, organizzata da Legambiente durante la festa della Repubblica per accendere i riflettori su borghi e piccoli comuni italiani. Tanti gli appuntamenti in tutto il Paese che avranno per protagonisti i piccoli borghi con itinerari speciali, visite guidate e aperture straordinarie.

L’appuntamento centrale sarà quello del 3 giugno a Torrecuso dove saranno presenti, tra gli altri, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani e il presidente di Fondazione Symbola Ermete Realacci. Iniziative anche a Capranica, Prenestina e Pisoniano nel Lazio, in Abruzzo a Pettorano sul Gizio e Caramanico Terme, in Toscana a Casola in Lunigiana, in Basilicata a Grumento Nova, in Sardegna a Isili, in Sicilia a Joppolo Giancaxio, in Emilia Romagna a Ligonchio, in Liguria a Molini di Triora, nelle Marche a Rocca Fluvione, in Calabria a Sersale per e in Umbria a Stroncone.

Anche quest’anno Voler Bene all’Italia è sostenuta da Menowatt Ge, un’azienda innovativa con una filiera tutta italiana, attiva nel settore della pubblica illuminazione efficiente con integrazione di servizi smart city e smart metering, che permettono tagli alla bolletta energetica, riduzione degli sprechi e consumi razionali: un'opportunità concreta per Comuni più sostenibili. “Anche quest’anno - dice Adriano Maroni, amministratore delegato Menowatt Ge – siamo di nuovo insieme a Legambiente perché riteniamo fondamentale sostenere le piccole comunità per dimostrare con le nostre tecnologie che i servizi primari sono fruibili anche dai e nei piccoli comuni italiani".