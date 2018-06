Dal 1850 la curva della temperatura globale a 'mazza da hockey'

E' una curva della temperatura 'a mazza da hockey', quella che nel grafico frutto della ricerca dello scienziato Michael E. Mann, ripercorre il comportamento del clima dal 1850 a oggi. Cosa significa? Che fino al 1850, la curva della temperatura risulta essere praticamente piatta per poi mostrare un velocissimo incremento nel XX secolo in corrispondenza del periodo in cui si sono iniziati a usare carbone, gas e petrolio.

Per il fisico e climatologo, che per primo ha pubblicato la ricostruzione della temperatura media del pianeta nei secoli passati, la “mazza da hockey” (hockey stick) costituisce la base di dati essenziale per analizzare e modellare le cause del fenomeno del riscaldamento globale. Dal lavoro di analisi e modellazione successivo si è stabilito che le cause, con una probabilità del 95%, sono antropogeniche. Così, la hockey stick è diventata il simbolo della responsabilità umana nel riscaldamento globale.

I dati pubblicati da Mann sono stati raccolti grazie a un originale metodo statistico e utilizzando diversi indicatori, quali lo spessore degli anelli degli alberi, i gradienti termici del sottosuolo e la composizione isotopica, poi elaborati in un grafico pubblicato su Geographical Research Letters nel 1999, che ha stupito gli stessi scienziati (e destato scalpore e critiche feroci negli Stati Uniti).

A causa del suo lavoro di ricerca, Michael E. Mann ha subito numerosi attacchi personali dai sostenitori del negazionismo del cambiamento climatico, particolarmente numerosi e in crescita da quando negli Stati Uniti si è insediata l’amministrazione Trump.

“Nel mio lavoro – spiega Michael E. Mann - porto delle evidenze scientifiche del cambiamento climatico, espongo le ragioni per le quali noi dobbiamo occuparcene e gli effetti deleteri e assurdi dell’operare interessato di alcune figure pubbliche faziose, che tendono a confondere il pubblico, attaccando la scienza e gli scienziati e negando l’esistenza stessa del problema. Nonostante la portata del cambiamento che stiamo vivendo, particolarmente grave nell’era di Trump, io sono cautamente ottimista. Credo infatti che, nonostante tutto, prevarremo nella più grande battaglia che la civiltà umana ha mai combattuto, ossia quella per evitare gli impatti di un cambiamento climatico irreversibile”.

Mann sarà ospite al Muse - Museo delle Scienze di Trento, lunedì 18 giugno alle 21, nell'incontro promosso da Muse, Università di Trento e Provincia autonoma di Trento, con Novamont come main sponsor dell’iniziativa. Punto di partenza sarà il libro “La Terra brucia”, pubblicato da Mann assieme a Tom Toles del Washington Post per la casa editrice Hoepli.

Classe 1965, Michael E. Mann è climatologo e geofisico, professore di Meteorologia e attualmente direttore dell’Earth Systems Science Center presso la Pennsylvania State University. Attraverso l’uso di modelli teorici e dei dati storici osservati, le sue ricerche hanno contribuito alla comprensione scientifica del cambiamento climatico e delle cause che lo determinano.

È stato uno degli otto autori principali del capitolo "Observed Climate Variability and Change” del terzo rapporto di valutazione scientifica Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc) pubblicato nel 2001. L'Ipcc ha riconosciuto che il suo lavoro, insieme a quello di molti altri autori principali e redattori di revisioni, ha contribuito all'aggiudicazione del Premio Nobel per la Pace 2007, che è stato vinto congiuntamente dall'Ipcc e da Al Gore.