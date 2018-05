Nella scuola dell'infanzia dove si studia Pollock

BEST PRACTICES

Da Van Gogh a Pollock, l'arte qui si studia già da bambini. Tra i banchi della scuola dell'infanzia Aldo Moro di Sutri, piccolo comune del viterbese, hanno fatto il loro ingresso Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Andy Warhol, Piet Mondrian e Jackson Pollock con l'obiettivo di avvicinare i più piccoli a questi artisti, svilupparne il senso estetico, esplorare e usare nuovi materiali creativi, fornire gli strumenti per imparare a leggere un’opera e favorire la creatività personale.

E chi ha messo in piedi il progetto "ABC, Arte Contemporanea per Bambini", cioè l'associazione A Piccoli Passi, assicura di aver portato a casa il risultato: i bambini non solo hanno imparato a bilanciare i colori, ma sanno riconoscere una tela di Mondrian tra altre mille e la differenza tra astratto e figurativo, sanno interpretare un Pollock e hanno appreso i principi del Cubismo.

Come? Con attività proposte in ogni classe: giochi, laboratori creativi e motori associati all’ascolto di brani musicali selezionati in base all’artista o all’opera proposta.

Il progetto ora diventa una mostra: sabato 19 e domenica 20 maggio, presso la Chiesa di San Francesco di Sutri. Così, i 150 bambini coinvolti dal progetto durante quest'anno scolastico, potranno mostrare a tutti quello che hanno imparato e fatto. Un esempio? Durante l’incontro dedicato a Van Gogh, hanno dipinto la loro personale interpretazione de La Notte Stellata usando non il pennello ma cotton fioc, pettini e spazzolini da denti. Con gli occhi chiusi e seguendo le note dell’Inverno di Vivaldi hanno tracciato le linee del cielo.

E ancora: con Mondrian sono andati alla scoperta dei colori primari utilizzando tutti e cinque i sensi, con Picasso hanno imparato a scomporre e ricomporre i volti dei compagni di classe, con Pollock hanno espresso e la creatività attraverso il movimento e il colore.

Ora, l'associazione Piccoli Passi è pronta a continuare il progetto con giochi e laboratori dedicati ad altri cinque artisti: Claude Monet, Roy Lichtenstein, Marc Chagall, Henri Matisse e Robert Smithson con uno speciale incontro sulla Land Art.