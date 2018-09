Corepla sostiene il Barachin di Terra Madre

Il barachin in piemontese, la schiscetta in milanese, il gamelin in ligure: è il contenitore dei pasti, simbolo del cibo portato da casa e consumato sul posto di lavoro. Il progetto 'Barachin di Terra Madre', 4000 pasti distribuiti in Piemonte ai meno fortunati, è un’iniziativa di Slow Food che vuole riaffermare il diritto al piacere e all’accesso a un cibo buono, pulito, giusto e sano per tutti e la condivisione dei piatti tipici del territorio.

Corepla ha aderito all’iniziativa, fornendo le cassettine in polistirolo che consentiranno un corretto trasporto dei pasti, preservandone freschezza e temperatura fino all’abitazione dei destinatari che li riceveranno per mano dei volontari.

Dopo l’uso, le cassettine verranno raccolte e riciclate. Torneranno materia prima per la realizzazione di utili oggetti di uso quotidiano o anche materiale isolante per l’edilizia. Inaugurato oggi, il Salone del Gusto 2018 chiuderà il 24 settembre.