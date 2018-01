'Alla ricerca della plastica perduta', buone idee di riciclo cercasi

Una chiamata di idee rivolta a ricercatrici e ricercatori dell’università, ai centri di ricerca, alle start up, alle aziende, alle Pmi e privati attraverso l’apposita piattaforma www.coreplacall.it, on line da oggi. Una call for ideas di creatività e intelligenze per la miglior gestione degli imballaggi in plastica dalla progettazione al fine vita, al riciclo e agli innovativi utilizzi del materiale riciclato.

Corepla, il consorzio riciclo plastica, intende così ricercare e promuovere nuove soluzioni lungo tutta la filiera e contribuire così alla sfida rappresentata dal forte innalzamento degli obiettivi di riciclo europei per gli imballaggi in plastica al 2030. La call “Alla ricerca della plastica perduta” nasce da un’idea del consorzio, in collaborazione con la società editrice multimediale Triwù e la prima piattaforma di crowdfunding italiana Produzioni dal Basso.

La partecipazione alla chiamata di idee, aperta a tutti coloro che pensano di avere una buona idea, è molto semplice. Sul sito www.coreplacall.it fornisce tutte le indicazioni per l’adesione e una sezione nella quale scrivere un’introduzione ai concetti di fondo della proposta, alla quale si possono allegare materiali di approfondimento. Corepla si impegna a garantire la proprietà intellettuale dell’idea ai portatori della stessa.

Un comitato tecnico-scientifico verrà invitato a valutare i progetti. Per quelli selezionati, Corepla può agire con tre diverse modalità: segnalarli ad aziende che possono metterli in atto, in accordo con gli ideatori; sovvenzionarli direttamente con un investimento che ne faciliti la messa in campo; creare un’operazione di crowdfunding organizzata su piattaforma Corepla.

“Stimolare la ricerca è un obiettivo prioritario per Corepla - sottolinea Antonello Ciotti, pPresidente Corepla - dalla piccola idea geniale della start up a tutto quello che il mondo industriale italiano è in grado di proporre per nuove applicazioni nel campo del riciclo. Corepla dunque come catalizzatore di idee della nuova economia circolare”.