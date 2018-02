Let's Clean Up Europe, dal 1 marzo al 30 giugno

Torna Let’s Clean Up Europe (Lcue), la campagna europea contro il littering e l’abbandono dei rifiuti. Anche quest’anno, la campagna europea prevede una 'pulizia di primavera': sarà, infatti, possibile realizzare azioni di pulizia sotto la bandiera di Lcue dal 1 marzo al 30 giugno 2018.

Le date centrali dell’iniziativa rimangono tuttavia quelle dall’11 al 13 maggio 2018, per coerenza con la tradizione che vuole il culmine della campagna Lcue intorno al Giorno dell’Europa che cade il 9 maggio.

In Italia Lcue è promosso dal Comitato promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione Rifiuti, composto dal ministero dell’Ambiente, Cni Unesco, Utilitalia, Città metropolitana di Roma Capitale, Città Metropolitana di Torino, Anci, Legambiente, coordinato da Aica (Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale), ed è supportato dal ministero dell’Ambiente, che ogni anno sostiene anche la realizzazione di un evento centrale nazionale. Ed è resa possibile grazie al contributo di Conai e dei Consorzi di filiera Comieco, Ricrea, Coreve e Corepla. L'anno scorso l’Italia ha registrato 410 azioni di pulizia straordinaria del territorio.

La campagna Let’s Clean Up Europe si basa su una call-to-action: chiunque potrà proporre ed organizzare, sull’intero territorio nazionale, azioni di raccolta e pulizia straordinaria del territorio che coinvolgano direttamente ed attivamente i cittadini. Per partecipare basta visitare il sito http://www.envi.info/come-iscriversi/ e cliccare sul link per accedere alla scheda di registrazione, che è esclusivamente on-line.

A Let’s Clean Up Europe possono aderire istituzioni ed enti locali, associazioni di volontariato, scuole, gruppi di cittadini, imprese e ogni altra tipologia di enti. Gli organizzatori sono invitati a raccogliere immagini o video dei volontari in azione e a condividerle anche attraverso i social network (Let’s Clean Up Europe è su Twitter e Facebook, hashtag #cleanupeurope). Le iscrizioni si apriranno il 15 febbraio e sarà possibile registrarsi entro il 4 maggio 2018.