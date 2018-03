Foreste, Italia in controtendenza

(Fotolia)

In tutto il mondo, le foreste coprono poco meno di 4 miliardi di ettari; questa superficie è in graduale e costante riduzione e degradazione a causa delle trasformazioni di questo prezioso patrimonio che viene destinato a colture agrarie o, ancora, peggio, a usi infrastrutturali quali edifici, strade, aeroporti, parcheggi. Viceversa, l'Italia in 100 anni ha raddoppiato la superficie ed è ricoperta per oltre un terzo da boschi. A tracciare il quadro, in occasione della giornata internazionale delle foreste è L’Ispra che svolge attività di studio, analisi e ricerca sul patrimonio forestale nazionale e globale, in collaborazione con le altre Istituzioni ed Istituti di ricerca, primo fra tutti il Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri.

Su scala globale, ogni anno viene distrutta una superficie di foreste pari a circa la metà del territorio italiano (più o meno 15 milioni di ettari). Gli effetti di questo fenomeno provocano soprattutto la perdita di biodiversità, di cui le foreste sono gli habitat più ricchi, ma contribuiscono anche all’accumulo di gas serra nell’atmosfera, al carico di altri inquinanti e ad una serie di impatti socio-economici a danno delle popolazioni che vivono all’interno di queste aree.

In Italia, invece, come in molti altri Paesi industrializzati, la superficie forestale è in continuo aumento, principalmente a causa dell’espansione naturale del bosco che prende il posto delle superfici agricole abbandonate. Negli ultimi 100 anni, la superficie forestale nazionale è infatti pressoché raddoppiata, raggiungendo 11 milioni di ettari. Questo significa che oltre un terzo del territorio nazionale è coperto da boschi, anche al di sopra della media europea. Le foreste in Italia sono importanti per la salvaguardia del capitale naturale e per le economie del territorio su cui insistono. Naturalmente, non mancano le minacce: la principale è rappresenta dagli incendi, che nel 2017 hanno colpito 150 mila ettari soprattutto nel sud Italia e nelle isole.