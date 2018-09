Clima e cibo, mercato globale per nutrire il mondo

(Xinhua)

Mercati alimentari internazionali aperti, senza imprevisti ed equi sono importanti affinché il commercio possa contribuire a sostenere la sicurezza alimentare e l'adattamento climatico. E' quanto afferma un nuovo rapporto Fao 'Stato dei mercati dei prodotti agricoli di base' 2018, pubblicato oggi.

Con il cambiamento climatico destinato ad alterare significativamente la capacità di molte regioni del mondo di produrre cibo, si prevede che il commercio internazionale di prodotti agricoli avrà un ruolo sempre più importante nel nutrire il pianeta e rispondere al riacutizzarsi della fame a causa del clima. Secondo il rapporto, le regole del commercio internazionale, stabilite sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale del commercio, e i nuovi meccanismi creati nell'ambito dell'accordo di Parigi per rispondere ai cambiamenti climatici, possono essere di reciproco sostegno.

Per raggiungere questo obiettivo - spiega il rapporto - le politiche agricole e commerciali nazionali potranno aver bisogno di adeguarsi, per riuscire a trasformare il mercato globale in un pilastro della sicurezza alimentare e in uno strumento per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Questo perché i cambiamenti climatici influenzeranno l'agricoltura globale in modo non uniforme, migliorando le condizioni di produzione in alcuni luoghi e influenzando negativamente altri, creando una serie di 'vincitori' e 'perdenti' lungo la strada.

La produzione alimentare nei Paesi a bassa latitudine, molti dei quali già soffrono povertà, insicurezza alimentare e malnutrizione, sarà la più colpita - osserva il rapporto - Le regioni con climi temperati invece potrebbero vedere impatti positivi con un clima più caldo che fa aumentare la produzione agricola.

Secondo il direttore generale della Fao José Graziano da Silva, per evitare che il divario economico, e nella sicurezza alimentare, tra Paesi sviluppati e in via di sviluppo si allarghi ulteriormente, "dobbiamo garantire che l'evoluzione e l'espansione del commercio agricolo siano equi e operino nella direzione dell'eliminazione della fame, dell'insicurezza alimentare e della malnutrizione".

"Il commercio internazionale ha il potenziale di stabilizzare i mercati e ridistribuire il cibo dalle regioni in eccedenza verso quelle deficitarie, aiutando i Paesi ad adattarsi ai cambiamenti climatici e contribuire alla sicurezza alimentare", scrive nella sua introduzione al rapporto. "L'impatto disomogeneo del cambiamento climatico nel mondo e le sue implicazioni per il commercio agricolo, in particolare per i Paesi in via di sviluppo, evidenzia la necessità di un approccio equilibrato alle politiche, che dovrebbero rafforzare il ruolo flessibile degli scambi, sostenendo i più vulnerabili", afferma Graziano da Silva.