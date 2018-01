Juve-Toro muta: sciopero giornalisti Rai Sport

/ AFP PHOTO / Andreas SOLARO

L'atteso derby dei quarti di finale di Coppa Italia tra Juventus e Torino sarà trasmesso dalla Rai questa sera senza telecronaca e commento. Una diretta 'muta' per lo sciopero dei giornalisti di Rai Sport. "Una protesta necessaria - spiega in un comunicato Vittorio di Trapani segretario Usigrai - per ribadire il diritto di voi cittadini che pagate il canone a poter assistere gratuitamente ai piu importanti eventi sportivi. Che, infatti, registrano sempre straordinari risultati di ascolto. La Rai invece non trasmetterà in diretta tv alcuni grandi appuntamenti, come i mondiali di calcio. È la prima volta che accade. Ed è a rischio anche la Formula1. Tutto a beneficio della concorrenza privata".

"L'azienda e il direttore di Rai Sport - aggiunge di Trapani - dunque fanno scelte di segno contrario, per di più spendendo soldi in costose collaborazioni e per acquistare prodotti da società esterne. Noi vogliamo una Rai Servizio Pubblico che trasmetta più sport, con sempre maggiore qualità. Riteniamo inaccettabile che ormai lo sport sia un privilegio dei pochi che possono permettersi un abbonamento alla pay tv. Vogliamo che - grazie alla Rai - lo sport sia di tutti e per tutti."