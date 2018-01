Nainggolan punito per le bestemmie

(Afp)

"Con la linea guida dettata sempre dalla società e pienamente condivisa da me e condivisa e accettata da Radja Nainggolan, il giocatore domani non sarà convocato per la partita con l'Atalanta. Questa si lega ad un modo di fare che deve essere continuativo per chiunque dell'As Roma calcio, calciatore o chi rappresenta la Roma commetta determinati errori. Cose inaccettabili e non saranno più accettate, chiunque sbaglierà pagherà allo stesso modo. Questa è la linea. Radja non sarà convocato". E' questa la decisione della Roma e del tecnico giallorosso Eusebio Di Francesco sul centrocampista belga dopo la bravata di Capodanno. Nainggolan è stato quindi escluso dalla sfida di domani contro l'Atalanta allo stadio Olimpico.