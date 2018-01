Australian Open, Fognini vola agli ottavi

AFP PHOTO / Martin BERNETTI

Anche Fabio Fognini approda agli ottavi di finale degli Australian Open, dopo Andreas Seppi. Il trentenne ligure, 25esima testa di serie, ha battuto, anche lui in cinque set, Julien Benneteau, 36enne francese numero 59 del ranking Atp, per 3-6, 6-2, 6-1, 4-6, 6-3 in tre ore. Lunedì negli ottavi l'azzurro attende il vincitore della sfida tra il ceco Tomas Berdych e l'argentino Juan Martin Del Potro, rispettivamente 19esima e 12esima testa di serie.