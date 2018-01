Olimpiadi, ammessi 22 atleti nordcoreani

Xinhua

Il Presidente del Cio Thomas Bach ha annunciato che una delegazione della Corea del Nord parteciperà ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Il Cio ha concesso al CNO la partecipazione di 22 atleti in 3 sport e 5 discipline (hockey femminile, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, Sci di fondo e Sci alpino). Gli atleti saranno accompagnati da 24 fra allenatori e dirigenti, e 21 rappresentanti dei media. Il Cio ha inoltre approvato che le due Corre sfileranno assieme sotto un'unica bandiera alla cerimonia d'apertura. La bandiera sarà portata da due atleti, uno per ogni Corea. Inoltre, ha reso noto il Cio, la delegazione indosserà un'uniforme speciale con la bandiera di unificazione coreana. Confermata anche la decisione di iscrivere una nazionale composta da giocatrici di entrambe le Coree al torneo olimpico femminile di hockey su ghiaccio.

BACH - "Questo è un grande giorno per il movimento olimpico, perché lo spirito olimpico ci ha unito tutti. I Giochi invernali di Pyeongchang hanno aperto la porta per un dialogo pacifico nella penisola coreana". Così il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach nel suo discorso di apertura in occasione della riunione nella sede del Cio a Losanna cui prendono parte funzionari della Corea del Nord e della Corea del Sud. "La riunione odierna dimostra che lo sport olimpico costruisce sempre dei ponti e non alza mai muri", ha aggiunto Bach nel suo intervento davanti ai presidenti dei Comitati olimpici dei due paesi e ai rappresentanti del comitato organizzatore locale. "Le Olimpiadi di Pyeongchang stanno dando a tutti un'opportunità reale per un nuovo inizio, per aprire le porte a un futuro migliore. Abbiamo ancora una lunga strada da percorrere nel nostro viaggio -ha aggiunto-, ma oggi stiamo compiendo insieme un passo molto significativo".