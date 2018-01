Dzeko al Chelsea, quasi fatta

(Afp)

Il Chelsea sta per chiudere il doppio affare con la Roma per l'arrivo dell'attaccante Edin Dzeko e l'esterno Emerson Palmieri a Londra per circa 50 milioni di euro più 10 di bonus.

I due club hanno intrattenuto colloqui produttivi nella notte di domenica e ulteriori negoziati sono in programma oggi, con gli agenti di Dzeko pronti a recarsi a Londra per chiudere i termini contrattuali del giocatore bosniaco, come riporta il 'MailOnline', secondo il quale la Roma riconosce che nonostante i gol che Dzeko ha segnato, l'offerta del Chelsea è troppo buona per rifiutarla per un giocatore che compie 32 anni a marzo ed ha uno degli ingaggi più alti del club giallorosso.

Già tutto fatto per Emerson Palmieri che sarebbe arrivato al Chelsea a prescindere da Dzeko.