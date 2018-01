Spalletti: "Dopo l'Inter? La Nazionale"

AFP PHOTO / MIGUEL MEDINA

"Ambisco alla nazionale anch'io, non ora ma quando avrò fatto il mio periodo all'Inter". Sono le parole dell'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti. "Quindi debbo fare risultati e per farli devo far giocare chi ritengo più adatto", aggiunge il tecnico toscano in conferenza stampa alla vigilia del match con la Spal.

Spalletti si è poi soffermato sul match di domani a Ferrara: "Nell'ultimo periodo - ha detto - ci sono stati dei piccoli passi indietro nel nostro percorso, ma vedo molta applicazione e disponibilità e contro la Roma ho visto dei miglioramenti. Ora però dobbiamo fare punti. Prima bisognava continuare a vincere e ora bisogna tornare a farlo, usando qualità differenti da quelle di prima". "Mi sembra di vedere anche una maturazione in base alla conoscenza di quello che è il tragitto che dobbiamo fare per arrivare in fondo ed è fondamentale -aggiunge Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con la Spal-. La disponibilità, professionalità e forza mentale dei calciatori è indubbia. Sono fiducioso".