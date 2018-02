Prima medaglia azzurra ai Giochi

(Afp)

Prima medaglia per l'Italia ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang, a regalare il podio agli azzurri è Dominik Windisch nel biathlon, l'azzurro è arrivato terzo nella sprint 10km maschile. L'oro è andato al tedesco Arnd Peiffer, 23'38''8 (zero errori al poligono), argento per il ceco Michal Krcmar, +4''04 (zero errori). Per l'azzurro il bronzo con un errore al tiro e un distacco di 7''7 dal vincitore.

"E' la medaglia più inattesa, ma è stato fantastico". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta così da Casa Italia il bronzo conquistato. "Era una gara complicatissima, le condizioni meteo possono essere influenti, ci sono stati fenomeni che non hanno rispettato i pronostici. Lui è stato fantastico, un bel risultato per l'Italia e per il biathlon che è uno sport in grande crescita. È un ragazzo di Anterselva, il tempio italiano di questo sport che ormai, a livello di spettacolarità, è eccezionale", aggiunge il capo dello sport italiano, che ha seguito con trepidazione le fasi decisive della gara.

"Le Federazioni hanno lavorato bene, si vince e si perde per centesimi o per una folata di vento ma l'atmosfera è ottima. È chiaro che a livello invernale non potremo essere la Norvegia o il Canada ma sono pochissime le nazioni che possono andare a medagliere. Vediamo - conclude Malagò -, adesso abbiamo rotto il ghiaccio, speriamo in altre belle notizie".