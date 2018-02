Kostner quarta, sfuma medaglia

Foto Afp

Sfuma il sogno di una medaglia per l'Italia, guidata da Carolina Kostner, nel team event del pattinaggio di figura alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. All'Ice Arena di Gangneung la campionessa azzurra ha infatti chiuso al quarto posto nel libero con il punteggio di 134.00. La Kostner, che si è esibita sulle note di 'L'apres-midi d'un faune' di Debussy, ha pagato un paio di piccoli errori in una prova complessivamente positiva. L'Italia sale a quota 49 punti, ma non può più raggiungere gli Stati Uniti che la precedono al terzo posto.