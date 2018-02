Maltempo paralizza i Giochi

(Foto Afp)

Il maltempo continua a imperversare sulle gare di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Lo slalom femminile, che questa mattina avrebbe dovuto aprire il programma delle prove tecniche sulla pista di Yongpyong, è stato prima rinviato due volte a causa delle forti raffiche di vento e poi definitivamente cancellato. La giuria ha già comunicato che la gara verrà recuperata venerdì, nello stesso giorno del Super G di Jeonseong, con orari ancora da comunicare.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche gli organizzatori hanno deciso di posticipare anche la 15 km femminile di biathlon, che si terrà domani con inizio alle 17.15 locali. E' stata inoltre spostata di mezz'ora la partenza della gara di biathlon maschile, sempre in programma domani e ora fissata per le 20.30. Intanto il comitato organizzatore di Pyeongchang ha consigliato agli spettatori intenzionati a recarsi oggi all'Olympic Park di Gangneung di "restare in posti chiusi". A causa del forte vento che imperversa in queste ore nella zona, sono state sospese tutte le attività nella zona del parco olimpico "per garantire la sicurezza del personale".

In queste ore gli organizzatori stanno inoltre inviando, tramite messaggi sonori sui telefonini, diversi "avvisi di emergenza" a tutti coloro che si trovano a Pyeongchang per i Giochi, compresi i giornalisti stranieri. I media center ubicati nelle strutture temporanee del parco olimpico rimarranno chiusi finché la situazione non sarà tornata alla normalità. "Tali misure precauzionali - spiegano gli organizzatori - sono state adottate perché la sicurezza rimane una priorità".