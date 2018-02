Icardi: "Compleanno amaro"

(Afp)

"Sto bene, sto recuperando da questo fastidio all'adduttore che purtroppo mi ha tenuto fermo per queste partite, voglio tornare per aiutare la squadra a fare i risultati che ci sono mancati in questi due mesi. Il ginocchio è ok, solo un colpo nel girone di andata e poi ripetuto contro il Torino, non so perché si è scritto di questo, è a posto". Sono le parole dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, nel giorno del suo 25° compleanno.

"Grazie a tutti, ai compagni e ai tifosi che mi hanno fatto gli auguri - dice l'argentino a Inter Tv - È un compleanno un po' amaro per come sta andando la squadra ma speriamo di tornare presto ad avere delle soddisfazioni. Come festeggio? A casa, con la famiglia, non è il momento di organizzare niente di speciale".

"La cosa importante è fare un risultato che vogliamo tutti, noi, staff e tifosi. Dobbiamo tornare a vincere e riabituarci come abbiamo fatto all'inizio. Già dalla prossima partita contro il Benevento dobbiamo tornare alla vittoria", conclude Icardi.