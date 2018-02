Il Milan pesca l'Arsenal, per la Lazio c'è la Dinamo Kiev

(Afp)

Sfida di prestigio per il Milan negli ottavi di finale di Europa League contro l'Arsenal, la Lazio se la vedrà invece con la coriacea Dinamo Kiev. E' questo il responso del sorteggio uscito dall'urna di Nyon. L'andata per il Milan si giocherà a San Siro l'8 marzo, il ritorno a Londra il 15. Per la Lazio il match di andata si giocherà all'Olimpico l'8 marzo, ritorno il 15.

Nelle altre sfide, lo Zenit di Mancini se la vedrà contro il Lipsia che nei sedicesimi di finale ha eliminato il Napoli. Duello tra due ex finaliste della competizione continentale in Olympique Marsiglia-Athletic Bilbao. L'Atletico Madrid ha invece trovato nell'urna i russi della Lokomotiv Mosca, avversario russo anche per il Lione opposto al Cska Mosca. Il Borussia Dortmund, che ha avuto la meglio sull'Atalanta, affronterà gli austriaci del Salisburgo.

Infine lo Sporting Lisbona, finalista nel 2005, che se la vedrà coi cechi del Viktoria Plzen. Tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale in programma l'8 e il 15 marzo: Lazio-Dinamo Kiev, Lipsia-Zenit, Atletico Madrid-Lokomotiv Mosca, Cska Mosca-Lione, Olympique Marsiglia-Athletic Bilbao, Sporting Lisbona-Viktoria Plzen, Borussia Dortmund-Salisburgo, Milan-Arsenal.