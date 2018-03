Balotelli contro senatore nero Lega: "Vergogna"

Mario Balotelli (Xinhua)

"Forse sono cieco io o forse non gliel'hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!". Così Mario Balotelli ha commentato sul proprio profilo Instagram l'elezione in Parlamento di Tony Iwobi, primo inquilino di Palazzo Madama nero eletto con la Lega. Sulle stories, l'ex giocatore del Milan ha pubblicato la frase insieme a una foto che ritrae il neosenatore della Lega in compagnia del leader Matteo Salvini.

"Le critiche di Balotelli? Preferisco ignorarlo in questo momento - ha detto Iwobi ai microfoni di Radio Capital -. Non mi interessa quello che scrive, ne ho abbastanza delle polemiche: voglio pensare al mio territorio e al nuovo compito che mi hanno affidato. Lui è un grande giocatore e rimarrà tale, spero che si limiti a fare il suo bel lavoro, visto che è portato a farlo".

"Io ho due squadre del cuore - ha aggiunto il neosenatore - l'Atalanta e l'Inter. Se Balotelli giocasse nella mia squadra del cuore, certo, tiferei per lui. Quando è andato al Milan ci sono rimasto male, visto che sono interista. La Lega razzista? Non lo è, lo dite voi". Dopo gli attacchi al neosenatore, non si è fatta attendere la replica di Salvini: "Balotelli non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo" ha detto il leader del Carroccio.

In Italia da 40 anni, arrivato con un permesso di studio, Iwobi è militante del Carroccio da 25 anni. "Io voglio una immigrazione regolare - ha detto ieri all'AdnKronos -. Noi leghisti vogliamo risanare l'immigrazione, la vogliamo controllata, non siamo contro le persone, ma contro gli irregolari".