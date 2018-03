La tripletta di Messi: è nato Ciro

(Fotogramma)

"Benvenuto Ciro!!! Grazie a Dio tutto è andato alla perfezione. La mamma e lui stanno molto bene. Siamo super felici". E' stato lo stesso Lionel Messi, via Instagram, ad annunciare la nascita del suo terzo figlio Ciro, avuto con la moglie Antonella Roccuzzo, postando anche una foto in cui si vede la mano del bambino e del numero 10 del Barcellona. Leo Messi per questo motivo non sarà disponibile per la gara a Malaga di questa sera del Barcellona.