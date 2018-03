Firenze, lo stadio tutto per Astori

(Fotogramma)

"Ci sono uomini che non muoiono mai... ci sono storie che verranno tramandate in eterno... buon viaggio Capitano". E' il testo di uno striscione affisso nella curva 'Fiesole' dello stadio Artemio Franchi dedicato al capitano della Fiorentina Davide Astori, scomparso una settima fa a Udine. A un'ora dall'inizio del match tra i gigliati e il Benevento al centro sul terreno di gioco c'è un grande striscione con la maglia viola numero 13 di Astori e la scritta "Capitano per sempre".