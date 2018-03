Tris Arsenal, Milan eliminato

(Afp)

Niente rimonta: il Milan è fuori dall'Europa League. I rossoneri perdono anche in casa dell'Arsenal (3-1), dopo lo 0-2 di San Siro di una settimana fa. Alla squadra di Gattuso non è bastato il gol di Calhanoglu al 35'. Un rigore inventato e una papera di Donnarumma consegnano il pass per i quarti agli inglesi, che nel finale trovano il terzo gol. I gol dell'Arsenal portano la firma di Welbeck (doppietta) e Xhaka. Rossoneri eliminati.