Di Biagio: "Il mio futuro non è la priorità"

Il ct dell'Italia, Luigi Di Biagio (Afp)

"Certo che mi sto giocando qualcosa, ma non è la priorità. Ora abbiamo altri tipi di problemi, dobbiamo rilanciare la Nazionale". Sono le parole del ct della Nazionale Luigi Di Biagio chiamato a guidare gli azzurri per le prossime amichevoli contro Argentina e Inghilterra. "Sono un uomo federale da 8 anni. Devo sfruttare al massimo l'occasione e in cuor mio spero di mettere in difficoltà i vertici federali", aggiunge Di Biagio in conferenza stampa dal centro sportivo di Coverciano.

"Non ci sarà mai una chiusura totale ma se è vero che per gli attaccanti contano i gol devono anche essere conditi dalle prestazioni. Io ho guardato, valutato e deciso" dice il ct della Nazionale, spiegando così la mancata convocazione di Mario Balotelli per le amichevoli con Argentina e Inghilterra malgrado le buone prestazioni con la maglia del Nizza. "Continuerò a seguire Mario ma al momento ho pensato che queste fossero le scelte migliori", aggiunge Di Biagio.