Juve-Real in chiaro

(Afp)

Una piacevole sorpresa per i tifosi della Juventus. Il big match di Champions League del 3 aprile tra i bianconeri e il Real Madrid, valido per l'andata dei quarti di finale, sarà trasmesso in diretta in chiaro sul nuovo Canale 20 di Mediaset.

La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal nuovo Canale 20 di Mediaset con una schermata dove compare la scritta: "Benvenuti sul 20, da martedì 3 aprile. Champions League, ore 19,30 pre-partita, anticipazioni, interviste, collegamenti dallo stadio. Ore 20.45 Juventus-Real Madrid. Solo qui in esclusiva free".

Questa mattina il nuovo canale del digitale terrestre ha esordito sulla frequenza occupata in precedenza da Rete Capri. Una frequenza senza ancora una reale programmazione, ma già pronta per dare la notizia sull'inizio delle trasmissioni: il 3 aprile in concomitanza del match di Champions League.