Torna il duello Mercedes-Ferrari

Sebastian Vettel e Lewis Hamilton (Foto Afp)

Rombo di motori. Il primo semaforo verde del mondiale di F1 si accenderà domenica mattina, alle 7.10 ora italiana, con il Gp d'Australia all'Albert Park di Melbourne. Intanto già prevale una sinfonia tedesca sul tabellone SNAI, dove le Frecce d'Argento comandano e le Ferrari inseguono. Lewis Hamilton è favorito per la conquista del titolo piloti, dato a 1,65 per il quinto trionfo, con il quale, dopo aver superato Senna, eguaglierebbe un'altra leggenda come Juan Manuel Fangio nell'albo dei record.

Anche Sebastian Vettel, dopo la delusione della scorsa stagione, punta il mito argentino: per il pilota della Ferrari riportare il titolo a Maranello è un compito dato a 4 volte la scommessa. Quest'anno, però, c'è spazio anche per un terzo sfidante, suggeriscono i quotisti. È Max Verstappen della Red Bull, che nelle ultime gare dello scorso mondiale ha confermato di potersela giocare con i due favoriti: il suo exploit è dato a 8,00, lo segue il compagno di squadra Daniel Ricciardo, a 12.

Poi c'è l'altro driver della Mercedes, Valtteri Bottas, a 15, mentre a proposito di 'secondi', Kimi Raikkonen (ultimo a vincere il titolo a bordo di una Rossa, nel 2007) è a 33. In mezzo a loro c'è Fernando Alonso che, grazie al cambio di propulsore della McLaren, nei test a Barcellona ha mostrato netti miglioramenti: su di lui si punta a 25. Gerarchie identiche nelle scommesse sul mondiale costruttori: Mercedes in pole, a 1,40, poi Ferrari e Red Bull, molto più vicine tra di loro in questo caso: la scuderia di Maranello viaggia a 4,00, quella anglo-austriaca a 5,00.