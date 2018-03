Escluse gravi lesioni per Aru

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La risonanza magnetica effettuata oggi da Fabio Aru presso la clinica 'Sagrada Familia' di Barcellona ha evidenziato "un edema del retto femorale post traumatico ma ha escluso gravi lesioni". Lo ha reso noto la Uae team Emirates, la squadra del ciclista sardo, ritiratosi ieri dal Giro di Catalogna. "L'esame ha evidenziato un importante edema al retto femorale che gli causava dolore, ma esclude, fortunatamente, lesioni rilevanti - ha detto il medico del team Michele De Grandi -. Fabio dovrà riposare per qualche giorno e poi potrà gradualmente ricominciare a lavorare".

"Questo ematoma mi procurava dolore e continuare a lavorarci sopra sarebbe stato deleterio - ha dichiarato Aru -. Ieri è stato un calvario per 210 km. Andare avanti così non aveva senso. Non è una situazione grave, e questo è la cosa più importante. Questo inconveniente ha influito negativamente sulla mia prestazione in Spagna, ma non influirà sul mio avvicinamento al Giro d’Italia. Qualche giorno di riposo e poi mi ributterò a testa bassa sul mio programma".