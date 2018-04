Lazio, vittoria Champions

Ciro Immobile (AFP PHOTO)

Immobile e Luis Alberto mandano la Lazio in Champions. La squadra di Inzaghi ottiene una vittoria in trasferta per 2-1 contro l'Udinese (in rete con Lasagna al 13esimo del primo tempo) e scavalca così l'Inter, agganciando la Roma al terzo posto in classifica.

Succede tutto nel primo tempo: apre le marcature la formazione di casa, poi il bomber laziale e Luis Alberto firmano i gol della rimonta biancoceleste.