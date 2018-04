Samp-Genoa, derby senza gol

(Afp)

Finisce senza reti il derby della Lanterna tra Samp e Genoa, che chiude il sabato della 31esima giornata di Serie A. Una stracittadina all'insegna dell'equilibrio. Al Ferraris ha prevalso la paura di perdere. In campo, grande intensità ma emozioni poche.

Attacchi sterili, meglio le difese. I brividi nel primo tempo sono pochi: un tiro alto di Praet, due conclusioni centrali e telefonate dei rossoblù. Samp più brillante nella ripresa, ma Perin si fa trovare sempre pronto e alza il muro. Il pari, alla fine, è il risultato giusto.

Con questo pareggio, la Sampdoria sale a 48 punti in classifica restando in piena corsa per l'Europa. Per il Genoa, al terzo risultato utile di fila, arriva un punto d'oro per la conquista della salvezza.