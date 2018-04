Roma e Juve: impossible is nothing

Lo Stadio Olimpico ospita il big match tra Roma e Barcellona (FOTOGRAMMA)

La Roma cerca il miracolo. E con lei, domani, anche la Juventus. Le italiane impegnate in Champions League sono legate da un destino che passa per lo stesso (necessario) risultato: 3-0. Ai giallorossi, per passare il turno. Ai bianconeri, per giocarsi almeno i supplementari.

In campo alle 20:45 all'Olimpico, la squadra di Di Francesco affronta il Barcellona nel match di ritorno dei quarti di finale. Obiettivo, andare al riposo nel primo tempo sul 2-0 e poi giocarsi tutto negli ultimi 45 minuti.

DIRETTA - Il match sarà trasmesso in diretta e in alta definizione su Canale 5 e anche in live streaming gratuito su www.sportmediaset.it e sull’App 'Sport Mediaset'.

JUVE - Vigilia di Champions, invece, per gli 11 di Allegri che contro il Real Madrid dovranno fare un miracolo ancora più grande: vincere al Santiago Bernabeu.

TV - Anche il match sul campo dei blancos sarà trasmesso in diretta tv e in chiaro su Canale 5, su Mediaset Premium per tutti gli abbonati, in diretta streaming su Sky Go e sul sito di Mediaset.