Milan ko, favola Benevento a San Siro

(Immagine d'archivio - Fotogramma)

Miracolo a Milano. Il Benevento sbanca San Siro. Un Milan sottotono perde contro l'ultima in classifica (0-1). Una sconfitta clamorosa che inguaia i sogni europei di Gattuso. Evidentemente quando vede rossonero il Benevento si trasforma: all'andata i campani avevano conquistato il primo punto in A proprio contro il Milan (2-2 in pieno recupero con il gol del portiere Brignoli), mentre a San Siro ottengono il primo successo esterno.

A decidere il match è un gol di Iemmello al 29'. La risposta è un tiro di Cutrone fuori misura al 37' e una conclusione di Bonaventura respinta da Puggioni al 42'.

Nella ripresa il Milan alza i ritmi, ma non basta. Tanta voglia, ma la manovra rossonera resta macchinosa. A rovinare la serata a Gattuso ci si mette anche la sfortuna (traversa di Kessié) e un Puggioni super che abbassa la saracinesca. Nel finale espulso Diabaté per una gomitata a Bonucci. Ma il Benevento, anche in dieci, tiene botta e porta a casa tre punti storici.

Il Milan ora rischia di perdere il sesto posto.