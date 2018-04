Il Milan torna a vincere

(Fotogramma)

Resta invariata la lotta per i posti in Europa League. Atalanta, Milan e Sampdoria vincono i rispettivi match della 35esima giornata e ora in classifica i bergamaschi si confermano al sesto posto con 58 punti, uno in più dei rossoneri e quattro dei blucerchiati a 270 minuti dalla fine del campionato. Al momento staccherebbero il biglietto per l'Europa le due lombarde.

Il Crotone vede la salvezza

Il Milan torna alla vittoria dopo oltre un mese superando 2-1 al Dall'Ara il Bologna. La squadra di Gattuso apre le marcature al 34' con Calhanoglu: il turno trafigge Mirante con un preciso destro rasoterra su assist di Cutrone. Nel recupero del primo tempo arriva il raddoppio. Suso recupera palla sulla trequarti dopo un errore di Pulgar e passa a Calhanoglu che trova in area Bonaventura, che batte a rete con un potente destro sul quale Mirante non può far nulla. Al 29' ripresa De Maio fissa il punteggio sul 2-1 finale con un colpo di testa su cross di Verdi.

All'Azzurri d'Italia l'Atalanta supera senza particolari sofferenze l'ormai salvo Genoa per 3-1, partendo subito forte nella prima frazione con le reti di Barrow al 16' e Cristante al 22'. Il 19enne gambiano supera Perin con un preciso diagonale di destro, mentre l'ex Milan va a segno di sinistro su assist del Papu Gomez. Nella ripresa al 29' arriva anche il tris di Ilicic al termine di un'azione personale. Sette minuti più tardi l'ininfluente gol dei rossoblù con una punizione di Veloso.

Infine facile successo della Sampdoria per 4-1 sul Cagliari con pratica risolta già nella prima frazione con le reti di Praet al 7', Quagliarella al 27' e Kownacki al 47'. Nella ripresa, al 4', Pavoletti accorcia le distanze e al 42' Ramirez chiude i conti. Si complica la situazione dei sardi, sedicesimi a quota 33 e con solo due punti di vantaggio sul Chievo terz'ultimo.