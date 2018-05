Rigori negati, furia giallorossa

Afp

Rabbia e delusione tra i tifosi giallorossi. Il giorno dopo l'impresa sfiorata all'Olimpico contro il Liverpool, è polemica sui presunti errori arbitrali per due rigori negati alla Roma che avrebbero potuto essere decisivi. A Kiev volano i Reds, mentre per la squadra di Di Francesco la finale di Champions resta un sogno.

Gli episodi contestati sono due. Il primo, a inizio ripresa, quando Dzeko viene atterrato dal portiere dei Reds Karius. Sarebbe rigore ma il bomber giallorosso è ritenuto in fuorigioco (molto dubbio a guardare i replay). L’altro episodio, più clamoroso, si verifica a metà del secondo tempo quando nessuno vede un netto fallo di Alexander-Arnold che devia col braccio un tiro ravvicinato di El Shaarawy. Niente rigore né espulsione per il terzino dei Reds.

A fine gara il ds giallorosso Monchi è furioso. "Senza gli errori arbitrali sarebbe cambiato tutto", dice ai microfoni di 'Premium Sport'. "Ad Anfield - sottolinea - abbiamo subito un gol in fuorigioco, qui non ci hanno dato due rigori clamorosi e in uno c'era anche l'espulsione. E' il momento di alzare la voce". "Non capisco perché - aggiunge - non ci sia il Var nella competizione calcistica per club più importante al mondo". Una posizione condivisa anche dal presidente della Roma James Pallotta. Di Francesco preferisce non recriminare sugli errori arbitrali ma, sempre parlando a 'Premium Sport', ammette che "certo, il rigore e l’espulsione a venti minuti dalla fine potevano cambiare la gara".

Anche i tifosi giallorossi invocano il Var. "Assurdo! Rigore enorme negato alla Roma. Rigori negati ieri. Ma che ridicolo è?!?!", scrive un utente su Twitter, che sottolinea: "Mettete questa Var in Champions League!". "E' scandaloso - si legge in un altro post - che non ci sia la Var in Champions. Tra ieri e oggi due partite falsate". E c'è chi denuncia: "Così si falsano le competizioni. E forse è per questo che non vogliono il Var".

L'arbitraggio finisce dunque ancora una volta sotto accusa. "La Roma ha fatto un capolavoro, gli arbitri un disastro", scrive un utente. I tifosi giallorossi non si rassegnano a questo finale. E qualcuno ci scherza su: "Visto che manca un rigore alla Roma e visto che è di tendenza, apriamo una petizione per farla rigiocare?".