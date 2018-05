La Roma blinda la Champions

(Afp)

La Roma soffre ma vince a Cagliari. Alla Sardegna Arena la squadra di Eusebio Di Francesco ottiene una vittoria preziosissima in chiave Champions grazie al gol vittoria di Cengiz Under al 15' e agli strepitosi interventi di Alisson. Giallorossi terzi a quota 73 punti, a +2 dalla Lazio e a +4 dall'Inter. Al Cagliari non basta una prova tutta cuore. I sardi ora vedono il baratro: sono terz'ultimi.