Internazionali, Fognini ai quarti

(Afp)

Fabio Fognini prosegue il suo cammino agli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento al Foro Italico. L'azzurro, dopo la vittoria di ieri sul n.8 del mondo Dominic Thiem, ha regolato in 2 set il tedesco Peter Gojowczyk con un doppio 6-4 dopo un'ora e 35 minuti di gioco accedendo per la prima volta in carriera ai quarti di finale a Roma.