Zarco in pole davanti a Marquez

(Afp)

Johann Zarco ha conquistato la pole position del Gp di Francia nella classe MotoGp. Il pilota di casa, in sella alla Yamaha Tech3, ha fermato i cronometri sul tempo di 1'31"185 precedendo il leader del mondiale e campione in carica, lo spagnolo della Honda Marc Marquez (1'31"293), e Danilo Petrucci (1'31"381) con la Ducati del team Pramac. Quarto posto per Andrea Iannone (1'31"454) sulla Suzuki che si è lasciato alle spalle le due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso (1'31"590) e dello spagnolo Jorge Lorenzo (1'31"683). Ottava e nona piazza per le Yamaha M1 dello spagnolo Maverick Vinales (1'31"784) e Valentino Rossi (1'31"900).