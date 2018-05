Giro, Viviani vince in volata la 17a tappa

(Afp)

Elia Viviani si aggiudica in volata la 17esima tappa del Giro d'Italia, la Riva del Garda-Iseo di 155 chilometri. Per il ciclista della Quick-Step Floors, che chiude col tempo di 3 ore 19'57, si tratta della quarta vittoria di tappa in questo Giro, alle sue spalle l'irlandese Sam Bennett e Niccolò Bonifazio.

Oltre a Viviani, che cala il poker di vittorie in questa edizione del Giro d'Italia nella volata sotto la pioggia a Iseo, festeggia anche il britannico Simon Yates che resta saldamente in maglia rosa con 56'' di vantaggio sull'olandese Tom Dumoulin, su Pozzovivo, +3'11 e Chris Froome, +3'50. Domani la 18esima tappa, Abbiategrasso-Prato Nevoso, di 196 chilometri.