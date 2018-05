Ronaldo lascia il Real? 3 scenari

AFP PHOTO / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Un'ombra ha rovinato la festa dei tifosi madridisti per la conquista della 13esima Champions League nella storia del Real, le parole a fine gara di Cristiano Ronaldo che lasciano presagire un imminente addio al club: "Siamo entrati nella storia, mi sono divertito e nei prossimi giorni dirò ai tifosi cosa farò in futuro, è stato bello giocare nel Real. Ora godiamoci questo momento, il mio futuro non è importante, parlerò a breve".

Le parole di CR7 hanno in parte offuscato l'impresa dei 'blancos' che hanno vinto la terza Champions consecutiva a Kiev superando per 3-1 in finale il Liverpool. Oggi la stampa spagnola si interroga sulle parole del fuoriclasse portoghese, è 'As' a rivelare un retroscena: lo scorso gennaio il presidente del club, Florentino Perez, avrebbe proposto a Ronaldo, che ha un contratto fino al 2021, un adeguamento da 21 a 30 milioni a stagione ma CR7 non sarebbe ancora convinto.

Ecco allora due scenari possibili, oltre a quello di un proseguo della carriera al Real: un ritorno al Manchester United, dove il portoghese si è consacrato, o in alternativa un approdo al Paris Saint Germain, uno dei pochi club al mondo in grado di mettere sul tavolo le cifre faraoniche necessarie per avere Ronaldo.